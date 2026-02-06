Gobierno inició coordinaciones preliminares tras anuncio de eventual visita del papa León XIV

La titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Teresa Mera, informó que el Gobierno inició coordinaciones preliminares tras conocerse de la eventual visita del papa León XIV, entre noviembre y diciembre de este año.

Dijo también que las primeras acciones desarrolladas, tras el anuncio de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) se realizan de forma intersectorial y siempre tomando como referencia experiencias anteriores sobre este tema.

CANALES DIPLOMÁTICOS

Asimismo, la funcionaria señaló que las coordinaciones entre el Ejecutivo y la Iglesia se intensificarán luego que se reciba, por los canales diplomáticos correspondientes, la confirmación de la visita del Pontífice a nuestro país.

Finalmente, Mera Gómez precisó que, aunque la actual gestión culmina en julio, se dejará un plan de trabajo muy bien estructurado que garantice la continuidad de las acciones para que la visita del papa no presente inconvenientes.