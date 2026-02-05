PNP identifica a 17 bandas que se disputan control de extorsiones en Lima Norte

La captura de Erick Moreno Hernández, alias el “Monstruo”, ha desatado una feroz lucha por el poder en Lima Norte, donde al menos 17 bandas criminales se disputan el control de las extorsiones, algunas incluso articuladas desde penales, según la Policía Nacional del Perú (PNP).

El general PNP Víctor Revoredo informó que, tras la caída del cabecilla de "Los Injertos del Cono Norte", se generó un vacío de poder que viene siendo aprovechado por remanentes de esa organización y bandas procedentes del Cono Sur, las cuales buscan dominar territorios clave para el cobro de cupos, principalmente en distritos del norte de la capital.

Esta hipótesis policial se fortaleció luego de la captura de cuatro integrantes de la banda criminal “Los Malditos del Naranjo”, dedicados a la extorsión contra una empresa de mototaxis en Puente Piedra.

BANDAS MIGRAN Y REPLICAN ESQUEMAS DE EXTORSIÓN

La PNP advirtió que varias de estas organizaciones migraron desde el Cono Sur hacia Lima Norte, replicando modelos criminales ya conocidos, como el uso de franquicias delictivas y el manejo de extorsiones desde establecimientos penitenciarios, en presunta vinculación con redes lideradas por el “Monstruo” y otros cabecillas.