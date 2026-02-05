Derechos laborales: ¿Cuánto te deben pagar si trabajas en feriados en el Perú en 2026?

Con 16 feriados nacionales al año, persisten dudas sobre pagos, descansos y días no laborables. Incumplir las reglas sobre feriados puede generar multas de más de S/ 24,000, según el tipo de empresa.

Este 2026 el calendario laboral peruano contempla 16 feriados nacionales de descanso obligatorio, que aplican tanto al sector público como al privado y están regulados por la ley peruana. ‘’Sin embargo, la diferencia entre feriado, feriado nacional obligatorio y día no laborable suele generar confusión entre empleadores y trabajadores, especialmente cuando se trata de cómo se paga y qué derechos se activan en cada caso’’, resalta Jimmy Huatuco, Jefe de Proyectos de Buk Perú.

¿Qué tipos de descansos laborales existen y cómo se pagan?

Los feriados nacionales son fechas establecidas por ley en las que el trabajador no está obligado a laborar. En estos días, el feriado se remunera como una jornada ordinaria, es decir, forma parte de la remuneración mensual habitual y está sujeto a los descuentos de ley correspondientes (AFP/ONP, ESSALUD, entre otros), aun cuando el trabajador no asista a trabajar.

Si un trabajador presta servicios en un feriado sin descanso sustitutorio, debe recibir:

- El pago por el día feriado (su remuneración normal).

- La remuneración por las horas efectivamente trabajadas.

- Un adicional de 100 % sobre la remuneración diaria como sobretasa.

Esto implica que, en muchos casos, la jornada en feriado puede llegar a pagarse tres veces la remuneración diaria.

Días no laborables o “puentes”

Los días no laborables son decretados por el Ejecutivo y suelen usarse como puentes entre feriados y fines de semana. A diferencia de los feriados nacionales, no generan pago adicional automáticamente, y la entrega de descanso o compensación depende de acuerdos internos o de la política de la empresa.

‘’En el sector público, la recuperación de horas se debe realizar dentro de los 10 días hábiles siguientes. En el sector privado, su aplicación queda a criterio del empleador y a menudo se pacta con el trabajador’’, explica Huatuco de Buk Perú.

¿Qué debe hacer el trabajador si la empresa no respeta un feriado?

Los feriados nacionales son derechos laborales por ley. Si un empleador exige trabajar en un día que legalmente es feriado y no ofrece compensación adecuada (ya sea descanso sustitutorio o pago con sobretasa), el trabajador puede:

Rechazar la obligación de laborar ese día, pues no puede ser obligado a trabajar un feriado sin su consentimiento.

Solicitar asesoría o iniciar un reclamo ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) o entidades competentes para hacer valer su derecho.

Documentar el caso con comunicaciones por escrito (correos, memorandos o comunicaciones internas) para apoyar cualquier reclamación o denuncia formal.

¿Qué sanciones enfrenta una empresa que incumple con los feriados?

El incumplimiento de las obligaciones laborales relacionadas con feriados nacionales constituye una infracción muy grave, que puede implicar multas desde S/ 1,058 hasta más de S/ 24,000, dependiendo del tamaño y categoría de la empresa.

Las reglas sobre feriados nacionales y su remuneración son uniformes y obligatorias para todas las empresas, sin importar su tamaño o sector. Solo en el caso de días no laborables pueden existir diferencias prácticas en su aplicación, especialmente entre el sector público y privado, o según acuerdos internos de cada organización.

“En Perú, los feriados nacionales representan derechos laborales que protegen tanto al trabajador como a la continuidad responsable de las operaciones empresariales. Entender la diferencia entre feriado y día no laborable es clave para evitar conflictos laborales, sanciones y garantizar un ambiente de trabajo respetuoso de la ley”, comenta Jimmy Huatuco, Jefe de Proyectos de Buk Perú.

Lista oficial de los 16 feriados nacionales en el Perú para el año 2026

Estos implican descanso obligatorio con derecho a remuneración para trabajadores públicos y privados:

- Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

- Jueves 2 y viernes 3 de abril: Semana Santa.

- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

- Martes 28 y miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

- Viernes 25 de diciembre: Navidad.