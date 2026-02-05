EsSalud: Madre de familia supera afección cardiaca con novedosa intervención mínimamente invasiva

Médicos del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren del Seguro Social de Salud (EsSalud) realizaron con éxito una novedosa intervención mínimamente invasiva a una madre de familia de 32 años para cerrar una abertura anormal en la pared interna del corazón, una afección congénita cardiaca conocida como comunicación interauricular, la cual le causaba cansancio y dificultad para respirar.

Se trata de Stefany Fiorella Ruiz Taricuarima, limeña de nacimiento, casada, madre de cuatro niños y residente del distrito chalaco de Ventanilla. El doctor Luis Marcos López, cardiólogo intervencionista de la Unidad Hemodinámica del Hospital Sabogal, explicó que ella presentaba un diagnóstico de comunicación interauricular, que es una malformación cardiaca caracterizada por la presencia de un orificio en la pared del corazón que separa ambas aurículas de este órgano, lo que provocaba la mezcla de sangre arterial (oxigenada) y venosa (no oxigenada).

Esta enfermedad le causaba a la paciente diversas limitaciones en sus actividades diarias debido al cansancio constante y a la dificultad respiratoria que le generaba esa condición. Esta enfermedad cardiaca la obligó a dejar el vóley, su deporte favorito, y su actividad laboral.

Procedimiento sin cirugía abierta

El especialista explicó que el procedimiento se realizó mediante un acceso mínimamente invasivo en la pierna a través de la vena, por donde se avanzó hasta el corazón con catéteres especiales. Dijo que a través de este acceso se colocó un dispositivo denominado Amplatzer, que es una prótesis especialmente diseñada para cerrar el orificio anormal y, así, evitar la mezcla de la sangre, mejorando de manera significativa la función cardiaca de la paciente.

Asimismo, precisó que la intervención tuvo una duración de una hora aproximadamente y que, a diferencia de una cirugía convencional a corazón abierto, no fue necesario abrir el pecho ni dejar cicatrices visibles. Gracias a esta técnica, la paciente fue dada de alta dos días después de la intervención.

Atención especializada que transforma vidas

La paciente agradeció al equipo médico que participó en su atención. “Antes me agitaba incluso al caminar una cuadra y necesitaba usar inhalador, como si tuviera asma. Hoy puedo ir al mercado, acompañar a mis hijos al colegio y compartir más tiempo con ellos. Estoy muy agradecida con todo el equipo multidisciplinario del hospital Sabogal por el trato humano y profesional que recibí”, expresó muy emocionada.