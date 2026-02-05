Huaycán: en megaoperativo desarticulan banda criminal dedicada a la extorsión de comerciantes

Durate un megaoperativo, la Policía Nacional desarticuló a la banda criminal denominada ‘Los Injertos del Cono Este’, dedicada a la extorsión de comerciantes en la zona Huaycán, en el distrito de Ate.

La intervención se registró en el sector 8, zona A, se detuvo a tres presuntos integrantes de la banda delictiva, también a una mujer que cumplía el rol de receptora del dinero obtenido de la extorsión.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Se les decomiso tres celulares y S/3 000 en efectivo durante la intervención, que se logró ejecutar exitosamente tras un largo trabajo de investigación. Los detenidos en todo momento guardaron silencio.

Una de sus víctimas era un comerciante mayorista de frutas, le exigían un pago de S/20 000. Desde octubre del año pasado, constantemente era amenazado para que pague y su casa fue dinamitada dos veces.