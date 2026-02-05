Megaoperativo en Lince: clausuran hoteles durante acciones de control de salubridad y seguridad

Con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y el orden público, la Municipalidad de Lince, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), ejecutó un megaoperativo nocturno de alto impacto en diversos puntos del distrito.

Durante la intervención, se realizaron controles de identidad, inspecciones en hostales, fiscalizaciones sanitarias y verificaciones de seguridad, además de operativos para identificar a personas con requisitorias vigentes.

El operativo se desarrolló en calles, discotecas y establecimientos de hospedaje, priorizando zonas como Las Heras, Risso, la avenida Petit Thouars y otros puntos focalizados del distrito, donde también se verificó la presencia de menores de edad y el cumplimiento de las condiciones mínimas para la atención al público.

Estas acciones contaron con el apoyo de la Superintendencia Nacional de Migraciones y del Serenazgo de Lince, cuyos equipos reforzaron el despliegue en sectores considerados críticos, garantizando una intervención integral y articulada.

Al respecto, la alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman Lara, destacó que el trabajo conjunto entre la municipalidad, la PNP y Migraciones permite intervenir establecimientos bajo estrictos criterios de legalidad, seguridad y salubridad. Asimismo, informó que el distrito cuenta actualmente con 219 cámaras de videovigilancia operativas, ubicadas estratégicamente para fortalecer el soporte tecnológico a la seguridad ciudadana.

Por su parte, el coronel PNP Walter Gurreonero, jefe de la División Policial Sur 1, señaló que las unidades especiales se desplegaron en hostales y principales avenidas del distrito, realizando controles a conductores y transeúntes, con el fin de identificar a personas con requisitorias.

La Municipalidad de Lince reafirma su compromiso de continuar ejecutando operativos de manera permanente y sostenida, en coordinación con las fuerzas del orden, para recuperar los espacios públicos y garantizar un distrito más seguro, ordenado y saludable para todas las familias linceñas.