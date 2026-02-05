En febrero continúan los talleres deportivos y culturales en los clubes del municipio de Lima

Durante la temporada de verano, niños y adolescentes no solo disfrutan de las vacaciones, sino que también encuentran una oportunidad para aprender y desarrollar nuevas habilidades. En ese contexto, la Municipalidad de Lima, a través del Servicio de Parques de Lima (SERPAR), continúa ofreciendo una variada programación de talleres que promueven la formación integral en las últimas semanas de las vacaciones escolares.

Los talleres se inician el lunes 9 de febrero de 2026 y se desarrollan de lunes a sábado, entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m., en clubes y parques metropolitanos administrados por la entidad. La programación está orientada a menores de 5 a 17 años y ofrece espacios organizados que favorecen la actividad física, la convivencia y el desarrollo de habilidades durante la temporada de verano.

La propuesta incluye una amplia variedad de actividades deportivas y culturales, como fútbol, natación, vóley, básquet, taekwondo y boxeo, así como opciones artísticas y formativas entre las que destacan teatro, ballet, canto, oratoria, ajedrez, dibujo y pintura. En el caso de la natación, una de las disciplinas prioritarias del programa, las clases se desarrollan en niveles de iniciación, básico e intermedio, según las habilidades y experiencia de cada participante.

En cuanto a los costos, los talleres cuentan con una tarifa general de S/60.00, mientras que el taller de natación tiene un costo de S/115.00. Las inscripciones pueden realizarse de manera virtual a través de la plataforma oficial de SERPAR, en la opción “Escuelas Deportivas y Culturales”, así como de forma presencial en las ventanillas de los clubes y parques donde se dictan las clases. El proceso de inscripción estará disponible hasta el 15 de febrero de 2026.

Esta oferta forma parte de los servicios que impulsa SERPAR para promover el acceso al deporte y la cultura en espacios públicos, así como para fortalecer la sostenibilidad de los clubes y parques metropolitanos, permitiendo la continuidad y mejora de sus programas dirigidos a la ciudadanía.