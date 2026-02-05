General Víctor Revoredo a transportistas tras nuevo atentado: Confíen en la Policía Nacional

Esta mañana, el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, pidió a los trabajadores del sector transporte que confíen en la labor que vienen desarrollando para combatir las extorsiones y criminalidad.

Esto, tras el nuevo atentado contra la empresa “El Mandarino”, ubicada en Comas, cuyos trabajadores paralizaron sus labores exigiendo acciones concretas a la Policía para evitar más muertes, recordaron que un chofer de la compañía ya fue asesinado.

"Nosotros informamos lo que hacemos y el día de ayer, a altas horas de la noche, hemos estado en el Cono Norte, donde se ha realizado un atentado en el que sujetos de nacionalidad extranjera han efectuado disparos” manifestó la autoridad policial.

HERMANOS TRANSPORTISTAS

“A nuestros hermanos transportistas les decimos que estamos trabajando. Acogemos el pedido fundado que hacen y tenemos la disposición expresa de continuar con las operaciones. Les decimos que confíen en la Policía Nacional", agregó Revoredo Farfán.

Trascendió que a la empresa “El Mandarino” hasta el año pasado le exigían un cupo de mil soles mensuales, pero desde este año, subieron a siete mil soles. Revelaron también que son cinco bandas que los extorsionan, con información de Exitosa.