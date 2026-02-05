Independencia: capturan sujeto acusado de producir, comercializar y distribuir pornografía infantil

La policía detuvo en el distrito de Independencia a un joven de 18 años acusado de producir, comercializar y distribuir pornografía infantil a nivel internacional. El operativo se realizó como parte de una investigación iniciada tras una denuncia presentada en España, por un presunto caso de chantaje sexual a una menor.

El detenido fue identificado como Diego G. Q. el caso se originó luego que los padres de una menor de 13 años denunciaran ante la Guardia Civil de España que su hija era chantajeada para que enviara videos sexuales. Esta alerta activó los mecanismos de cooperación internacional y caso fue derivado a las autoridades peruanas.

El operativo de detención fue ejecutado entre fiscales peruanos y agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en el marco de la cooperación contra delitos de explotación sexual infantil. El sospechoso fue detenido en su vivienda.

ESTAPAS DE EXPLOTACIÓN

El investigado utilizaba diversas redes sociales para captar a menores. Tras ganarse la confianza de sus víctimas, las convencía de grabar videos de contenido sexual, supuestamente como un juego, los cuales luego eran almacenados y difundidos por internet.

Según informa TV Perú, el detenido no solo poseía el material, también habría participado en su producción de contenido ilícito. Las autoridades indicaron que esta conducta agrava la situación del implicado, al tratarse de un delito que involucra múltiples etapas de explotación.