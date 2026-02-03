Gobierno disuelve el INPE y crea la SUNIR

La Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización asumirá la administración integral del sistema penitenciario y de los centros juveniles a nivel nacional.

El Gobierno oficializó la disolución del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que asumirá la administración integral del sistema penitenciario y de los centros juveniles a nivel nacional. La medida forma parte de una reforma estructural impulsada desde el Ministerio de Justicia para enfrentar las deficiencias históricas en materia de control y reinserción social.

El ministro de Justicia, Walter Martínez, informó que la decisión fue adoptada mediante un decreto legislativo autorizado por el Congreso y aprobado en sesión del Consejo de Ministros. Precisó que la norma será publicada en los próximos días en el Diario Oficial El Peruano y resaltó que el trabajo técnico ya venía desarrollándose desde hace meses, tras superar retrasos en la agenda gubernamental.

Entre los principales cambios, se anunció la eliminación del Consejo Penitenciario y la instauración de un jefe único con perfil técnico especializado, lo que permitirá una mayor capacidad de decisión operativa. Asimismo, se descentralizarán servicios estratégicos como el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), que dejará de operar exclusivamente desde Lima para desplegarse en diversas regiones del país.

¿CUÁLES SERÁN SUS FUNCIONES?

La SUNIR no representará solo un cambio de denominación, sino una corrección estructural del modelo penitenciario. La nueva entidad diferenciará técnicamente la gestión de la población adulta y juvenil. Actualmente, el sistema penitenciario alberga a más de 104 mil internos en 69 penales, una realidad marcada por el hacinamiento que hace indispensable una reforma profunda para garantizar control, seguridad y resocialización efectiva de los internos.