Hospital Sabogal inicia procedimientos con radiofrecuencia para corregir alteraciones severas de ritmo cardiaco

El Hospital Alberto Sabogal Sologuren del Seguro Social EsSalud marcó un hito en su capacidad asistencial al realizar con éxito su primer procedimiento de ablación por radiofrecuencia, una técnica de alta complejidad que permite corregir alteraciones severas del ritmo cardíaco y ofrecer una solución definitiva a pacientes con arritmias.

El procedimiento fue aplicado a Karen Valer, ingeniera industrial de 34 años, asegurada de EsSalud, cuyo cuadro de taquicardia había deteriorado severamente su calidad de vida, obligándola a dejar su trabajo y actividades cotidianas como el baile, una de sus grandes pasiones.

El doctor Boris Orihuela, coordinador del Servicio de Estimulación Cardíaca del Hospital Sabogal, explicó que la intervención permitió eliminar la causa eléctrica del problema cardíaco. “Nosotros con la radiofrecuencia con calor hicimos una ablación, es decir, ‘quemamos’ esos tejidos extras que tenía la paciente, porque en realidad lo que tenía era un cortocircuito. O sea, congénitamente nació con ‘un cable de más’. Llegamos con un catéter hasta donde estaba ese ‘cable de más’ y lo ‘quemamos’”, describió.

CALIDAD DE VIDA

Antes de la intervención, Karen debía evitar emociones intensas —incluso películas de terror o suspenso— para no detonar episodios de arritmia. Hoy, tras la exitosa ablación, su panorama es completamente distinto. “Ahora podré volver a trabajar, bailar y hacer todo lo que me gusta. Literalmente, siento que mi corazón está renovado”, expresó emocionada.

MÁS OPORTUNIDADES

Tras este primer caso exitoso, el Hospital Sabogal ya evalúa a nuevos asegurados con diagnósticos similares para programar próximas intervenciones, ampliando así el acceso a tratamientos especializados dentro de la propia red asistencial.

Este avance se enmarca en el fortalecimiento de la capacidad resolutiva y el incremento de la producción asistencial, ejes clave de la gestión institucional, que buscan acercar procedimientos de alta complejidad a más asegurados y devolverles salud, autonomía y calidad de vida.

Este procedimiento con radiofrecuencia ofrece una alta tasa de resultados favorables, superior al 90 %, y se enmarca en el incremento de la producción asistencial, uno de los principales ejes de gestión del presidente ejecutivo de EsSalud, doctor. Segundo Acho Mego.