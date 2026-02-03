Ministerio de la Mujer brinda atención a Melcochita tras presunta violencia familiar

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que un equipo multidisciplinario se trasladó para brindar atención inmediata al artista Pablo Villanueva, conocido como 'Melcochita', tras conocerse un presunto caso de violencia familiar en su contra por parte de su esposa, Monserrat Seminario.

A través de sus redes sociales, la entidad indicó que se estableció contacto con la presunta víctima para ofrecerle los servicios y canales de atención correspondientes para garantizar su bienestar integral.

De acuerdo con información recogida, el también actor cómico habría puesto fin a su matrimonio, y al informar su decisión, su esposa habría tenido una reacción violenta. Pablo Villanueva Junior, hijo del artista, declaró al diario Trome que su padre "va a estar internado por recomendación del doctor hasta que se estabilice", dando cuenta de la gravedad del incidente.

Negativa y denuncias de esposa

Por su parte, Monserrat Seminario negó categóricamente haber agredido a su esposo. "Es falso cuando dicen que le pegaba, tienen que tener pruebas, y voy a denunciar a todas esas personas", señaló. Además, aseguró que ha recibido amenazas de muerte tras la divulgación del caso, por lo que ha solicitado garantías para su seguridad.

Acción ministerial

El MIMP, en cumplimiento de su rol de protección, no solo activó la atención para el presunto agredido, sino que también ofreció sus servicios a la esposa, Monserrat Seminario, como parte del procedimiento establecido para casos de presunta violencia familiar.