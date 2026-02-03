Sideral bajo la lupa: Mincul pide investigar expresiones racistas contra pasajeros del Metropolitano

Una transmisión en vivo del streamer Jesús Andrés Luján Carrión, conocido como “Sideral”, ha generado polémica luego de que el Ministerio de Cultura rechazara públicamente comentarios considerados discriminatorios contra pasajeros del Metropolitano, difundidos el pasado 30 de enero a través de la plataforma Kick.

Comentarios en vivo generan cuestionamientos

El hecho ocurrió cuando el creador de contenido recorría el Parque de las Leyendas junto a dos acompañantes. Según se aprecia en el video, mientras caminaban por la zona de camélidos, realizaron comparaciones entre los usuarios del transporte público Metropolitano y alpacas, lo que provocó risas durante la transmisión.

Tras viralizarse el fragmento en redes sociales, varios usuarios expresaron su rechazo al considerar que las frases tenían un tono ofensivo y racista. El caso se posicionó rápidamente entre los temas más comentados, generando debate sobre los límites del humor en plataformas digitales y el impacto de los streamers en la audiencia juvenil.

Ministerio de Cultura solicita investigación

A través de un comunicado emitido el 2 de febrero, el Ministerio de Cultura manifestó su rechazo frente a las declaraciones difundidas durante el streaming. “El Ministerio de Cultura manifiesta su enérgico rechazo frente a expresiones difundidas el 30 de enero durante una transmisión realizada en la plataforma digital Kick, a través del medio Sideral, en las que se emiten comentarios de carácter despectivo dirigidos a personas usuarias del transporte público Metropolitano, comparándolas de manera peyorativa con animales de origen andino”, señala el documento oficial.

Debido a la gravedad del caso, la Procuraduría Pública del sector informó que puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público mediante la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos. Según el comunicado, la solicitud busca que se inicien las investigaciones preliminares correspondientes por presunta discriminación racial, conforme a lo establecido en el artículo 323 del Código Penal peruano.