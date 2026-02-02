Lince promueve campaña de limpieza urbana y ambiental en diversas zonas del distrito

La Municipalidad de Lince realizó la campaña Limpiatón en diversas zonas del distrito, iniciando su intervención en la Zona 6, con el objetivo de fortalecer la limpieza urbana y ambiental y mejorar las condiciones del espacio público.

Durante la jornada se desarrollaron acciones de sensibilización en aproximadamente 70 cuadras, así como el barrido de casi 7 kilómetros de vías priorizadas y el baldeo y desinfección de 400 metros de calles en zonas de alta afluencia.

Asimismo, se ejecutó la limpieza y pintado de postes, además del retiro de stickers y anuncios, contribuyendo a una mejora visible de la imagen urbana.

CONCIENTIZAR A LOS VECINOS

La campaña tuvo como finalidad concientizar a los vecinos sobre el adecuado manejo y segregación de residuos sólidos, promover el respeto de los horarios de limpieza y fortalecer la participación ciudadana en el cuidado del entorno.

Al respecto, la alcaldesa de Lince señaló que estas acciones forman parte de un trabajo sostenido para mantener el distrito en óptimas condiciones. “La limpieza del distrito es una tarea compartida. Desde la municipalidad reforzamos las labores operativas, pero es fundamental el compromiso y la participación de nuestros vecinos para cuidar los espacios públicos”, destacó.

Como parte de la Limpiatón, se articularon acciones complementarias como Eco Trueque y Techo Limpio. A través de Eco Trueque participaron 36 vecinos, logrando la recolección de más de 102 kg de materiales reciclables.

ACCIÓN TECHO LIMPIO

En tanto, mediante la acción Techo Limpio se retiraron 21 metros cuadrados de muebles y maderas en desuso, equivalentes a aproximadamente 1,269 kg, evitando su acumulación en la vía pública.

La jornada contó con la participación de funcionarios y colaboradores municipales, quienes trabajaron de manera articulada con las áreas operativas del municipio.

De esta manera, la Municipalidad de Lince reafirma su compromiso con el cuidado del ambiente, la limpieza urbana y la recuperación de los espacios públicos, en beneficio de la comunidad vecinal.