Continúan preparando a escolares rumbo a la universidad con el programa “Pre U Lince” 2026

A través de este programa gratuito, la Municipalidad de Lince fortalece la preparación académica de decenas de estudiantes del quinto año de secundaria, provenientes de diversas instituciones educativas públicas y privadas, facilitando su acceso a la educación superior.

Con el firme compromiso de fortalecer la educación y brindar oportunidades reales de crecimiento profesional, la Municipalidad de Lince dio inicio con éxito al segundo ciclo del programa “Pre U Lince” 2026.

Esta iniciativa, de carácter totalmente gratuito, beneficia a decenas de estudiantes del distrito que cursan el quinto año de secundaria, quienes provienen de diferentes instituciones públicas y privadas, brindándoles las herramientas necesarias para enfrentar con éxito los exámenes de admisión universitaria.

Los estudiantes inscritos hasta la fecha vienen recibiendo una preparación integral en las instalaciones de la I.E.M. Micaela Bastidas de Condorcanqui de Lince, en un entorno académico que promueve la igualdad de oportunidades y el desarrollo del talento juvenil del distrito.

Esta iniciativa de la Municipalidad de Lince refuerza materias como razonamiento matemático, aritmética, lenguaje, literatura, biología, inglés y razonamiento verbal, entre otras, asegurando un estándar educativo de primer nivel durante las ocho semanas que dura el ciclo.

“Nuestro objetivo es que ningún talento de Lince se quede atrás por falta de recursos. La Pre U Lince es un puente directo hacia la universidad y una apuesta por el capital humano de nuestro distrito”, señaló la Dra. Malca Schnaiderman, alcaldesa de la Municipalidad de Lince.

A su vez, Andre Tang, ingresante a la UPC y ex estudiante de Pre U Lince 2025, compartió con los asistentes su testimonio, indicando que “esta es una oportunidad para todos los jóvenes linceños. Por el tema económico, es una gran iniciativa para prepararse y postular con éxito a una universidad”.

Las clases de la Pre U Lince se desarrollan todos los sábados en una jornada intensiva de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. en el I.E.M. Micaela Bastidas de Condorcanqui, ubicado en el Jr. Pezet y Monel N.° 2074.

La actual gestión municipal reafirma su lema “Lince se renueva”, priorizando la educación como el principal motor de cambio y desarrollo para la comunidad.

EL DATO

La Pre U Lince inició como programa en septiembre de 2025, con el objetivo de brindar a los estudiantes una preparación académica especializada que les permita ingresar con éxito a la universidad.