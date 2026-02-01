Gobierno aprueba extradición de ‘Pequeño J’ a Argentina por triple feminicidio

El Gobierno del Perú autorizó mediante Resolución Suprema N.° 041-2026-JUS la extradición a Argentina de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J" o "Montana", principal acusado del triple feminicidio de tres jóvenes en Florencio Varela, en Buenos Aires.

El documento publicado en El Peruano lleva las firmas del presidente José Jerí, el ministro de Justicia Walter Martínez y el canciller Hugo de Zela, cumpliendo con el procedimiento formal de entrega internacional.

Antecedentes del caso y captura

La justicia argentina imputa a Valverde Victoriano (20 años) por homicidio agravado premeditado con ensañamiento, alevosía y violencia de género en los asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).

El acusado fue detenido en Pucusana, el 30 de septiembre de 2025 tras huir de Florencio Varela para evadir a la justicia y desde el 3 de octubre cumple prisión preventiva de nueve meses en el penal de Cañete.

Rechazo de acusaciones y procedimiento

La defensa del imputado rechazó en octubre de 2025 la extradición voluntaria, lo que motivó la solicitud formal argentina que ahora fue aprobada. La resolución establece que antes de la entrega física, la autoridad central peruana debe verificar que Valverde Victoriano no tenga procesos penales pendientes, sentencias condenatorias o requisitorias vigentes en Perú, debiendo aplazarse la extradición si se identifica alguna de estas situaciones.

Bajo custodia en Cañete

Cabe resaltar, que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) mantiene a Valverde Victoriano bajo custodia en Cañete mientras se cumplen las verificaciones legales previas a la transferencia internacional.