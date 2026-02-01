Papa León XIV visitará el Perú este año: "Sí tiene decidido venir a nuestro país", señala canciller de Zela

El canciller Hugo de Zela, confirmó que el papa León XIV visitará nuestro país este año, luego de que la Santa Sede expresara su decisión de aceptar la invitación oficial enviada por el Estado peruano el 7 de enero.

Durante una entrevista con diario El Comercio, el ministro de Relaciones Exteriores precisó que el Vaticano ha manifestado que el pontífice "sí tiene decidido venir a nuestro país", aunque aún no existe una fecha definida para el viaje.

De Zela estimó que la llegada del líder espiritual se concretaría después de las elecciones generales previstas para el primer semestre del año, proyectando posibles fechas en "octubre, noviembre". Subrayó que el pontífice arribará en su doble condición de "jefe de Estado del Vaticano y líder espiritual de la Iglesia católica", independientemente del gobierno electo que esté en funciones durante su visita.

Reiteran invitación

La invitación formal fue reiterada personalmente por el presidente José Jerí, según confirmó el canciller, quien recibió comunicaciones oficiales del Vaticano respaldando la voluntad del pontífice de realizar la visita. "Lo importante es que llega al Perú, no con cuál gobierno llegue. Nosotros queremos que venga", enfatizó.

Coordinación en curso

Aunque no existe un cronograma oficial definitivo, las autoridades peruanas mantienen coordinaciones con la Santa Sede para concretar los detalles logísticos de la visita. La noticia genera gran expectativa por ser la visita del primer papa con nacionalidad peruana a nuestro país.