Fiscalía investiga a dos agentes del INPE por fuga de interno del penal Ancón I

La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puente Piedra inició una investigación preliminar contra los agentes penitenciarios Pedro Gálvez e Iván Yacshua por la fuga del interno Jesús Rolando Romero Baldoceda del penal Ancón I.

El fiscal provincial José Orlando Rioja Rioja dispuso que la División de Investigación Criminal (Depincri) realice pericias para determinar responsabilidades penales por el presunto delito de favorecimiento a la fuga, ocurrida mientras el recluso recibía atención hospitalaria.

¿Cómo se produjo la fuga?

La fuga se produjo el sábado 31 de enero de 2026 aproximadamente a las 03:20 horas, cuando Romero Baldoceda se encontraba internado en un centro hospitalario de Puente Piedra bajo custodia penitenciaria desde el 2 de enero.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comunicó inmediatamente el hecho a la Policía Nacional para activar protocolos de búsqueda y recaptura, y al Ministerio Público para iniciar diligencias correspondientes.

Detención de agentes custodios

Ambos agentes del INPE permanecen detenidos de manera preliminar en sede policial mientras avanzan las acciones fiscales y policiales para establecer las circunstancias exactas de la evasión. La institución penitenciaria señaló que el personal de seguridad involucrado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar responsabilidades administrativas y penales conforme a los protocolos establecidos.