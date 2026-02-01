PNP desarticula 19 bandas y detiene a más de 150 delincuentes durante operativos en Lima

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló 19 bandas criminales y detuvo a 151 personas durante operativos de control territorial ejecutados este sábado en el marco del estado de emergencia en Lima Metropolitana, según informó el Ministerio del Interior.

Las acciones contaron con apoyo de las Fuerzas Armadas y se enfocaron en investigación e inteligencia operativa, logrando golpear a estructuras delictivas como "Los Malditos del Clan V" y "Los Naker del Cono Norte".

Desarticulación de bandas específicas

En Chorrillos fue neutralizada la banda "Los Malditos del Clan V", responsable de un ataque armado contra una combi de la empresa San Juanito. Durante esta intervención fueron capturados José Maneiro (21), alias "Chamaco" (venezolano), y José Guzmán, alias "Colorao" (peruano), con incautación de un arma de fuego, 35 municiones, más de 90 quetes de pasta básica de cocaína y marihuana.

Paralelamente en Comas, se desarticuló a "Los Naker del Cono Norte" dedicada al tráfico ilícito de drogas, deteniendo a Jesús Caicedo (36), Jorge Chávez (39), Marco Pérez (57) y Claudia Policarpo (34), y decomisando un arma y 1,143 envoltorios de pasta básica.

Despliegue operativo

El operativo en Chorrillos movilizó a más de 400 efectivos policiales y 20 militares, concentrándose en patrullaje preventivo, inteligencia y control de identidad a conductores. El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Francisco Vargas, lideró el despliegue supervisado por el ministro de Vivienda Wilfredo Sifuentes y el director de Orden Público del Mininter, Luis Yunis Herrera.