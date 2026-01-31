La Victoria: capturan a delincuentes que asaltaron a cambista en Polvos Azules

Los detenidos habrían robado 71 mil dólares a un cambista y serían integrantes de la banda criminal ‘Los Malditos de Huáscar’.

Tres delincuentes fueron capturados por la Policía Nacional luego de protagonizar una intensa persecución y balacera tras asaltar a un cambista en los exteriores del centro comercial Polvos Azules, en el distrito de La Victoria. El violento hecho generó momentos de pánico entre transeúntes y comerciantes de la zona.

Según información policial, los sujetos interceptaron a su víctima y le arrebataron 71 mil dólares para luego huir por la avenida Grau a bordo de dos automóviles y una motocicleta. De inmediato, agentes de la PNP iniciaron un operativo que culminó en la cuadra 4 del jirón Sandía, en el Cercado de Lima, donde lograron reducir a los sospechosos.

Los intervenidos fueron identificados como Dante Aliaga Perales (37), Erick Pomalima Mandujano (25) y Fredy Calderón García (22). En su poder se halló el dinero robado, además de un arma de fuego con municiones, mientras que los vehículos utilizados en la fuga quedaron incautados como parte de las diligencias.

CUARTO IMPLICADO FUGÓ

El cambista, cuya identidad se mantiene en reserva, relató que fue encañonado cuando descendía de su motocicleta para ingresar al centro comercial. En tanto, la Policía informó que un cuarto integrante de la banda logró escapar, aunque estaría herido, por lo que no se descarta su pronta captura en las próximas horas.