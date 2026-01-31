Sismo de magnitud 4,0 se sintió esta tarde en Lima

De acuerdo con el IGP, el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 68 kilómetros al oeste de Huacho, en la provincia de Huaura.

Un sismo de magnitud 4,0 se registró la tarde de este viernes 31 de enero y fue percibido en diversos puntos de la región Lima, especialmente en la provincia de Huaura. El movimiento telúrico se produjo a las 4:28 p. m., generando alerta momentánea entre la población.

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro del temblor se ubicó a 68 kilómetros al oeste de Huacho, en la provincia de Huaura, y tuvo una profundidad aproximada de 49 kilómetros. La entidad difundió la información a través de sus canales oficiales.

Tras el evento sísmico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que no se han reportado daños materiales ni personas afectadas. Sin embargo, precisó que las autoridades locales y los organismos de primera respuesta se mantienen en constante monitoreo ante la posibilidad de réplicas.

MANTENER LA CALMA

Ante este tipo de fenómenos, Indeci reiteró a la ciudadanía la importancia de estar preparados y mantener la calma. Asimismo, recomendó contar con una mochila de emergencia que incluya alimentos no perecibles, agua, linterna, radio a pilas, botiquín de primeros auxilios y documentos personales, como medida preventiva frente a desastres naturales.