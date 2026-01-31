Alias ‘El Monstruo’: audiencia en la Base Naval se suspende por problemas técnicos y legales

Erick Moreno Hernández debía responder por presuntos delitos de sicariato y extorsión, pero la diligencia fue reprogramada por la falta de abogado acreditado y problemas en la conexión virtual.

La audiencia contra Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, fue suspendida luego de que se detectaran serias irregularidades legales y técnicas que impidieron su desarrollo. El investigado, recluido en la Base Naval del Callao, debía responder por presuntos delitos de sicariato y extorsión agravada.

Uno de los principales motivos de la suspensión fue la ausencia de un abogado particular debidamente acreditado. Según informó el fiscal adjunto Leonardo Bufanti, el imputado rechazó la defensa pública, pero no presentó documentación formal que valide la designación de un letrado privado, pese a que la investigación fue formalizada en junio de 2025.

A ello se sumaron problemas técnicos en el establecimiento militar. La Base Naval reportó la falta de oficios administrativos necesarios para habilitar la conexión virtual, además de limitaciones internas que impidieron una comunicación adecuada entre el procesado, los magistrados y el Ministerio Público durante la diligencia.

HAY NUEVA FECHA

Frente a este escenario, el Poder Judicial resolvió reprogramar la audiencia contra Erick Moreno Hernández para el próximo martes 3 de febrero. La Fiscalía advirtió que esta postergación podría afectar el avance del caso Injertos del Cono Norte, el cual involucra a otros 27 presuntos cómplices y sustenta un nuevo proceso de extradición en curso.