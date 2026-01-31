Interno de penal Ancón I sentenciado por secuestro fuga durante visita médica al hospital de Puente Piedra

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el interno Jesús Rolando Romero Baldoceda, quien cumplía una condena en el Establecimiento Penitenciario Ancón I, se fugó durante la madrugada del sábado 31 de enero.

La evasión ocurrió aproximadamente a las 03:20 horas, mientras el reo se encontraba internado en un centro hospitalario del distrito de Puente Piedra, donde recibía atención médica desde el 2 de enero bajo custodia de personal penitenciario.

De manera inmediata, las autoridades penitenciarias comunicaron el hecho a la Policía Nacional del Perú (PNP) para activar las acciones de búsqueda y recaptura correspondientes. Asimismo, se informó oportunamente al Ministerio Público para que inicie las diligencias e investigaciones conforme a ley.

Investigación y determinación de responsabilidades

El organismo penitenciario señaló que el personal de seguridad involucrado en la custodia del interno durante su hospitalización "viene siendo puesto a disposición de las autoridades competentes", con el objetivo de realizar las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades administrativas y penales derivadas del incidente.

La institución aseguró que brindará todas las facilidades necesarias para el esclarecimiento de los hechos y que mantiene una permanente coordinación con la PNP y el Ministerio Público para lograr la recaptura del interno evadido.