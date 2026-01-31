Desarticulan siete bandas dedicadas al tráfico de droga en Lima Sur y Breña

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron desarticular a siete bandas criminales, que estarían dedicadas principalmente al tráfico ilícito de drogas, en diversos distritos de Lima Sur y en Breña.

La acción estratégica se centró en puntos críticos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, con el objetivo de golpear la microcomercialización de estupefacientes en estas zonas.

En Villa María del Triunfo se capturó a Víctor Farfán, con 269 envoltorios de PBC y marihuana, y a César Jaramillo, con 230 envoltorios de PBC y antecedentes por el mismo delito. En Breña, agentes intervinieron un domicilio en el jirón Pichincha, deteniendo a cuatro presuntos integrantes de la banda "Los Delfines del Norte", a quienes se les incautó marihuana, cocaína, celulares, dinero en efectivo y una cacerina con municiones.

Resultados del megaoperativo

Los operativos ejecutados este viernes arrojaron un total de 79 personas detenidas, de las cuales 23 contaban con una requisitoria judicial vigente. Además, se incautaron tres armas de fuego, tres artefactos explosivos, 714 envoltorios de PBC y marihuana, un paquete "tipo ladrillo" de clorhidrato de cocaína, 82 celulares y tres vehículos reportados como robados.

Supervisión de ministro y despliegue de efectivos

El megaoperativo de control territorial fue dirigido por el coronel PNP Jorge Luis Vela Pizarro y desplegó a 231 efectivos en Villa María del Triunfo y distritos aledaños. La jornada fue supervisada por el ministro del Ambiente, César Espichán, y el viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, José Zapata Morante, quienes destacaron la operatividad de la PNP durante el estado de emergencia vigente en la zona.