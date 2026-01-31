Breña: vigilante en silla de ruedas termina herido tras detonación de explosivo dejado en mototaxi

Un hombre con discapacidad física resultó herido tras la detonación de un artefacto explosivo colocado en una unidad de mototaxi, en el distrito de Breña. El atentado se registró alrededor de la 1:00 a.m. en la intersección de los jirones Orbegoso y Napo, cuando un grupo de delincuentes llegó en una motocicleta y un vehículo menor, dejó el explosivo a la mototaxi y huyó del lugar.

La víctima es un vigilante de 58 años con diabetes que se moviliza en silla de ruedas, se percató de la presencia de los sospechosos desde el vehículo donde descansaba. Al acercarse a inspeccionar la unidad, descubrió el artefacto, pero al intentar alejarse este detonó, alcanzándolo con la onda expansiva.

Atención de heridos y denuncia por extorsión

El herido fue trasladado a un centro de salud cercano debido a la gravedad de sus lesiones, agravadas por su condición de salud. El propietario de la mototaxi afectada presentó una denuncia policial, indicando que, aunque no recibió amenazas directas, los dirigentes de la Asociación Amanecer de la cual formaba parte, son blanco de mensajes extorsivos de la banda 'La Federación'.

"Los extorsionadores han pensado que yo pertenezco a la asociación y me han dinamitado la mototaxi", denunció el afectado a la prensa, revelando que las amenazas escalaron de mensajes por WhatsApp a este ataque explosivo.

Extorsión sistemática y retiro del rubro

El transportista reveló que en Breña operan cinco asociaciones de mototaxistas que pagan un cupo diario de S/5 por unidad. Ante la gravedad del atentado y el riesgo para su vida, el propietario anunció su retiro definitivo del rubro. "He decidido alejarme del sector para salvaguardar mi vida", dijo.