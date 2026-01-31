Detienen a integrantes de "Los Malditos del Rímac" que intentaban usurpar mercado con dinamita

Un operativo policial permitió la detención de 25 hombres que integrarían 'Los Malditos del Rímac', quienes intentaron ocupar ilegalmente un área de 1,300 metros cuadrados en el Mercado Las Flores, en el distrito del Rímac.

Según testimonios de los comerciantes, el grupo ingresó de forma violenta al establecimiento portando una mochila con cartuchos de dinamita, lo que generó alarma y motivó el llamado a la Policía Nacional y a la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX).

Efectivos de la División de Asuntos Sociales de la PNP lograron ingresar al local y controlar la situación, deteniendo a los 25 sujetos. El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la división, confirmó la incautación de ocho cartuchos de dinamita que representaban "un peligro inminente". Durante la intervención se descubrió que los detenidos tenían antecedentes por delitos como homicidio calificado, robo agravado, tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas.

Presunta organización detrás de intento de usurpación

Las investigaciones preliminares revelaron que a cada detenido se le había ofrecido un pago de S/100 diarios para permanecer en el espacio disputado y mantenerlo bajo control de quienes los contrataron. Los sujetos fueron trasladados a la sede policial para continuar con las diligencias.

Disputa legal y pedido de intervención municipal

El coronel Montúfar precisó que la acción policial no se realizó por el litigio legal de años entre dos asociaciones de comerciantes, sino por el peligro concreto de los explosivos. Los comerciantes del Mercado Las Flores manifestaron que este es al menos el quinto episodio relacionado con la disputa por el control del espacio comercial. Ante esto, han solicitado formalmente la intervención de la Municipalidad del Rímac para que medie en el conflicto y defina una solución definitiva al litigio.