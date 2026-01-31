SJL: mototaxista es asesinado a balazos mientras esperaba pasajeros en paradero

Un conductor de mototaxi falleció tras ser atacado a balazos mientras esperaba pasajeros en un paradero de la avenida Santa Rosa de Lima, a una cuadra del mercado Los Vencedores, en San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con testigos y comerciantes de la zona, la víctima se encontraba estacionado en su unidad cuando fue sorprendido por los atacantes, quienes escaparon rápidamente tras efectuar al menos tres disparos.

El mototaxista resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Lurigancho, donde su deceso fue confirmado posteriormente por familiares. Efectivos de la Comisaría PNP La Huayrona acordonaron la zona para realizar las diligencias preliminares.

Presunta extorsión a transportistas

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el asesinato podría estar vinculado a las extorsiones que afectan al sector de transportistas en diversos puntos de Lima, incluido San Juan de Lurigancho. Los conductores de mototaxis han denunciado en múltiples ocasiones ser víctimas de amenazas y cobros ilegales por parte de organizaciones criminales que operan en la capital.

Más ataques en SJL

Este crimen se registra en un contexto de violencia reciente en el distrito. Horas antes, en la avenida Mariscal Cáceres, un ataque con explosivos contra una obra de construcción dejó un trabajador muerto y dos personas heridas.