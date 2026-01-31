¡Preste atención!: Playas de Lima recibirán radiación UV extremadamente alta este fin de semana

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que durante el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero se registrarán niveles muy altos a extremadamente altos de radiación ultravioleta (UV) en las playas del litoral de Lima Metropolitana.

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente advirtió que el índice ultravioleta (IUV) alcanzará valores críticos, especialmente en las playas del norte y centro de la ciudad. Para el sábado, en playas del norte como Chacra Mar, Ancón, Santa Rosa y Ventanilla, el IUV llegará a 11, nivel considerado extremadamente alto, con temperaturas máximas de 25°C.

Mientras que en las playas del centro y sur se prevén valores de 10 y 9 (muy altos), respectivamente. El domingo, las condiciones se mantendrán críticas, con IUV de 11 en playas del norte y centro, y de 10 en el sur, acompañadas de temperaturas que rondarán los 26°C como máximo.

Riesgos y recomendaciones para población

Según los criterios técnicos del Senamhi, los valores entre 8 y 10 corresponden a radiación muy alta, mientras que valores iguales o superiores a 11 indican radiación extremadamente alta, lo que incrementa significativamente el riesgo de daño en la piel y los ojos durante exposiciones prolongadas al sol. Ante esto, la entidad recomienda evitar la exposición directa entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., usar protector solar de amplio espectro, sombrero de ala ancha, lentes con protección UV, ropa que cubra la piel y mantenerse hidratado.

Monitoreo continuo de condiciones

El Senamhi mantiene el monitoreo de las condiciones atmosféricas y emitirá información actualizada a través de sus canales oficiales. La alerta busca concientizar a los veraneantes y ciudadanos que planeen actividades al aire libre durante el fin de semana sobre la necesidad de adoptar medidas de protección adecuadas frente a los intensos niveles de radiación solar pronosticados.