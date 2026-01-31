Tragedia en Los Olivos: cuatro muertos deja accidente de tránsito en avenida Universitaria

Al menos cuatro personas, incluidos dos menores de edad, fallecieron en un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este sábado en el cruce de las avenidas Universitaria y Marañón, en el distrito de Los Olivos.

Según reportes preliminares, el vehículo en el que viajaban las víctimas se despistó por causas aún no determinadas, invadió la berma central e impactó violentamente contra una palmera, ocasionando la muerte de todos sus ocupantes en el lugar.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú recibió la alerta a las 2:45 a.m., movilizando 4 unidades y solo pudieron confirmar el fallecimiento de los ocupantes. Efectivos de la Comisaría PNP Laura Caller establecieron un perímetro y fuentes policiales confirmaron que entre las víctimas se encuentran un adolescente de 14 años y un niño de 3 años.

Testimonios reportan colisión

De acuerdo con RPP Noticias, testigos señalaron que, antes de despistarse, el vehículo siniestrado habría colisionado previamente con otro automóvil. En este segundo vehículo viajaban un hombre y una mujer, quienes resultaron heridos y fueron evacuados de emergencia a un hospital cercano para recibir atención médica.

Investigación en curso

Hasta el momento, la identidad de las personas fallecidas no ha sido revelada. Las autoridades esperan la llegada de representantes del Ministerio Público para autorizar el levantamiento de los cuerpos y su traslado a la Morgue Central de Lima. Mientras tanto, efectivos policiales continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del trágico accidente.