Menores desaparecen y alertan sobre riesgos de juegos en línea como Roblox

La preocupación entre padres de familia va en aumento ante los riesgos que enfrentan los menores en los juegos en línea, donde pueden quedar expuestos a diversos peligros, especialmente en plataformas populares como Roblox. Especialistas advierten que la falta de supervisión adulta y el uso temprano de dispositivos electrónicos pueden generar situaciones de alto riesgo para niños y adolescentes.

El temor se intensificó tras la desaparición de dos menores en el distrito de Santa Anita, quienes salieron al parque junto a sus padres y, en un descuido, desaparecieron sin dejar rastro. Días después, los niños fueron hallados en la alameda Chabuca Granda, lo que encendió las alertas sobre el entorno digital y social al que estaban expuestos.

Según el testimonio de los propios padres, ambos jugaban en línea Roblox, y otros juegos populares, pero fue en el parque donde una mujer los contactó, para luego llevarlos a un centro comercial donde se encontraban otros adultos, según relataron los menores. Al momento de ser encontrados, los niños vestían ropa distinta a la que llevaban el día de su desaparición.

ESPECIALISTA ADVIERTE SOBRE EL USO TEMPRANO DE CELULARES EN NIÑOS

Para la doctora Marilú Cabanillas Gabriel, los padres deben asumir un rol activo y responsable al permitir que sus hijos utilicen celulares o computadoras. “Los niños no tienen la capacidad de administrar lo que ven y necesitan una supervisión constante”, explicó, al advertir que muchos padres entregan dispositivos desde edades muy tempranas.

La especialista señaló que uno de los errores más comunes es intentar poner límites cuando el hábito ya está formado, especialmente entre los 6 y 7 años. Además, indicó que una edad adecuada para que un menor tenga celular sería a partir de los 16 años, ya que incluso en la adolescencia existe vulnerabilidad emocional e influencia del entorno, lo que puede facilitar situaciones de riesgo vinculadas al uso de juegos en línea y redes digitales.