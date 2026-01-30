Delincuencia organizada encabeza lista de amenazas para el Perú este 2026

La delincuencia y la actividad económica ilícita se han convertido en el principal riesgo para el Perú en 2026, de acuerdo con el Reporte de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial (WEF). El informe revela que el avance de la criminalidad ha llevado a este problema a escalar posiciones, pasando del tercer lugar en 2025 al primer puesto este año.

Según el WEF, este riesgo aparece cuando existe una proliferación de delincuencia organizada y actividades ilícitas realizadas por empresas o individuos, las cuales debilitan el progreso y el crecimiento económico, tanto a nivel local como transfronterizo y digital.

Entre estas prácticas se incluyen flujos financieros ilícitos, como evasión fiscal, lavado de dinero y evasión de sanciones, además del tráfico ilegal de personas, armas, fauna silvestre y productos falsificados.

El reporte detalla que este problema ingresó al top cinco de riesgos del Perú desde 2023, ocupando inicialmente el cuarto o quinto lugar. En 2025 subió al tercer puesto y, para este 2026, encabeza el ranking, reflejando el aumento de la criminalidad y la economía ilegal en el país.

RIESGOS SOCIALES Y VIOLENCIA

En segundo lugar aparece la insuficiencia de servicios públicos y protección social, que abarca deficiencias en educación, infraestructura, salud, pensiones y transporte. El tercer riesgo identificado es la polarización social, asociada a divisiones ideológicas y culturales que generan inestabilidad, trabas en la toma de decisiones y efectos negativos en la economía.

El cuarto riesgo corresponde a la violencia intraestatal, que incluye disturbios, violencia de pandillas, tiroteos y otros hechos que causan pérdidas humanas y daños materiales. Finalmente, el quinto lugar lo ocupa la falta de oportunidades económicas y el desempleo, un problema que refleja el deterioro del mercado laboral, el estancamiento salarial y las barreras para acceder a empleo y desarrollo económico en el Perú.