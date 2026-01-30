¡Conmovedora escena! Joven agradece con abrazo a sereno que halló a su perrito extraviado

El hecho ocurrió el último fin de semana, cerca de las 8:40 a. m., cuando la mascota se soltó de su correa y huyó tras asustarse por el paso de un bus durante su paseo.

Un perro de raza shar pei llamado ‘Chester’ logró reencontrarse con su propietario en menos de una hora gracias a la rápida intervención del Serenazgo de la Municipalidad de Miraflores y el apoyo del sistema de videovigilancia del distrito.

DETALLES DEL HECHO

El hecho ocurrió el último fin de semana, alrededor de las 8:40 a.m., cuando el dueño del can lo sacó a pasear y, tras asustarse por el paso de un bus de transporte público, la mascota se soltó de su correa y huyó sin rumbo. Ante la situación, el joven acudió de inmediato a la Central Alerta Miraflores para reportar el extravío, solicitando apoyo para ubicar a su mascota.

Con la descripción del animal, de dos años de edad, el personal municipal revisó las cámaras de seguridad del distrito, logrando ubicarlo inicialmente en las inmediaciones del parque Bonilla, donde se observó a dos personas intentando atraparlo, sin éxito, debido al estado de nerviosismo del perro.

La información fue compartida con los serenos que patrullan la zona, lo que permitió que un agente motorizado encontrara finalmente a ‘Chester’ en el cruce de las calles Teruel con General Borgoño. El propietario, quien se encontraba afectado por la situación, fue trasladado en una unidad del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional del Perú hasta el lugar del hallazgo.

Tras el reencuentro, el joven expresó su agradecimiento al personal municipal por el apoyo brindado. La intervención permitió que la mascota regresara sana y salva con su familia.