Sujeto fue asesinado a balazos en el Callao: lo atacaron cuando llevaba a su hijo en brazos

Conmoción en el distrito de Ventanilla, en el Callao. Un hombre que caminaba llevando en brazos a su hijo de tres años fue asesinado a balazos en la urbanización Ciudad Satélite.

La víctima fue identificada por la Policía Nacional como José E. R. (39), quien se desempeñaba como promotor de eventos, fue atacado cuando iba con su pequeño a una bodega.

SUJETOS EN MOTO

Según testigos, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta dispararon al menos cuatro veces contra el sujeto, que logró proteger con su cuerpo a su menor hijo que resultó ileso.

Efectivos de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones en coordinación con el fiscal de turno, el cuerpo del fallecido fue trasladado a la morgue del Callao para las diligencias de ley.