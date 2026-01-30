Municipalidad de Lima suspende construcción de la Vía Rápida en Javier Prado por "la incomodidad generada en los vecinos"

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó la postergación del inicio de la denominada “marcha blanca” de la obra Nueva Vía Rápida Javier Prado (tramo Frutales – El Golf), pese a que esta etapa ya había comenzado conforme al cronograma técnico. Según precisó la comuna, la decisión responde a la necesidad de priorizar el impacto que el proyecto viene generando en la ciudadanía, aun cuando existen compromisos contractuales vigentes. En el pronunciamiento oficial se indica que “el lunes 26 de enero del presente año se dio inicio a la etapa de ‘marcha blanca’, de acuerdo con el cronograma establecido”.

La comuna limeña explicó que la suspensión se dispuso tras evaluar las molestias ocasionadas en la zona de intervención, particularmente en vecinos y conductores. En ese marco, se señaló que la medida se adopta por disposición directa del alcalde metropolitano. El comunicado precisa que, “teniendo en cuenta la incomodidad que se ha generado en los vecinos, conductores y público que transita por la zona”, se decidió “postergar la ‘marcha blanca’ y el consecuente inicio de la construcción de la vía”.

Municipalidad de Lima evaluará nuevamente plan de desvíos de la obra

Como parte de las acciones inmediatas, la comuna liderada por Renzo Reggiardo anunció la conformación de un equipo especializado que revisará de manera técnica el esquema de desvíos planteado para la obra. La entidad señaló que se instalará “una Comisión Técnica Evaluadora del Plan de Desvíos”, la cual realizará un análisis exhaustivo de la transitabilidad prevista en el área de influencia del proyecto.

Finalmente, la comuna aclaró que los trabajos solo se reanudarán cuando exista un pronunciamiento técnico favorable que garantice condiciones adecuadas para la circulación vehicular y la tranquilidad de los vecinos. Asimismo, recordó que la obra forma parte de un conjunto de proyectos orientados a mejorar el tránsito en la capital. En el comunicado se remarca que la vía rápida Javier Prado “forma parte de un paquete de obras que la comuna limeña tiene previsto ejecutar con el único objetivo de mejorar la transitabilidad de la ciudad de Lima”.