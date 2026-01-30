Elecciones 2026: estos son los motivos que te permiten excusarte de ser miembro de mesa

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó ayer el sorteo de miembros de mesa (titulares y suplentes) para los comicios de este año. Según la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859) el encargo es irrenunciable; sin embargo, se puede presentar una excusa señalando uno de estos motivos:

- Notorio o grave impedimento físico o mental.

- Necesidad de ausentarse del territorio de la República.

- Estar embarazada o en periodo de lactancia de niños hasta los dos (2) años de edad cumplidos a la fecha de la elección.

- Ser mayor de sesenta y cinco (65) años

-Estar incurso en alguna de las incompatibilidades señaladas en el artículo 57 de la Ley 26859 referidas a impedimentos para ser miembro de las mesas de sufragio.

Si fuiste elegido como miembro de mesa y no puedes cumplir con tu deber electoral, presenta ante la ONPE una excusa hasta 5 días hábiles después de la publicación definitiva del listado de los integrantes de las mesas de votación.

Si conoces el caso de un miembro de mesa cuya designación pondría en peligro la transparencia del proceso electoral, puedes presentar una tacha para anular su elección hasta 3 días después de publicarse los resultados del sorteo.