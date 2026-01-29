Lluvia de verano sorprende a limeños y Senamhi advierte que garúa continuará

Una lluvia de verano sorprendió la tarde de este jueves 29 de enero a diversos distritos de Lima Metropolitana, generando asombro entre los ciudadanos y congestión en algunas zonas de la capital. El fenómeno coincidió con un pronóstico previo del Senamhi, que había advertido sobre precipitaciones en la costa.

De acuerdo con los reportes, la garúa empezó alrededor de las 5:00 p. m. en distritos de Lima Este, como La Molina, Ate Vitarte y San Juan de Lurigancho, para luego extenderse rápidamente a otros sectores como Carabayllo, Comas, San Juan de Miraflores, Jesús María, Villa María del Triunfo y el Cercado de Lima.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) informó que estas lluvias están asociadas a condiciones atmosféricas provenientes de la sierra, las cuales han provocado cielo cubierto y precipitaciones generalizadas en la capital.

SENAMHI ADVIERTE LLUVIAS EN LA COSTA Y SIERRA

A través de sus canales oficiales, el Senamhi señaló que las lluvias de verano continuarán durante las próximas horas de forma intermitente y que este tipo de precipitaciones se presentarán también en otras regiones de la costa peruana, con posibilidad de extenderse hasta el 1 de febrero en algunas localidades.

Asimismo, el organismo precisó que en la sierra central y sur se mantendrán precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de granizo y nieve en zonas ubicadas por encima de los 2.800 y 3.800 metros sobre el nivel del mar, respectivamente, siendo Lima, Áncash, Cusco, Arequipa, Puno y Junín algunos de los departamentos con mayor probabilidad de verse afectados.