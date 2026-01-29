Césped del Estadio Nacional luce dañado y genera preocupación

Gran preocupación ha generado el estado del campo del Estadio Nacional, considerado la casa de la selección peruana, luego de difundirse una imagen que evidencia el grave deterioro del césped.

La fotografía fue expuesta por el periodista Diego Fernández a través de la red social X, donde se aprecia el campo completamente dañado, presuntamente a raíz de los recientes conciertos masivos realizados en el denominado “Coloso de José Díaz”, uno de los principales escenarios deportivos del país.

Cabe recordar que los días 16 y 17 de enero, el Estadio Nacional fue sede de dos conciertos del artista puertorriqueño Bad Bunny, eventos que congregaron a miles de asistentes y que implicaron el montaje de estructuras pesadas sobre el césped, lo que habría generado el visible impacto en el terreno de juego.

RECLAMOS CIUDADANOS

Hasta el momento, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) no se ha pronunciado oficialmente sobre la situación del campo deportivo del Estadio Nacional, mientras que la ciudadanía ha expresado su indignación y preocupación, señalando que el recinto debería ser destinado exclusivamente para eventos deportivos.