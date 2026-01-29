OSIPTEL: Paso a paso para revisar y eliminar líneas móviles registradas a tu nombre

La herramienta ahora permite pedir la baja por contratación no solicitada. Operadoras deberán resolver en un máximo de tres días hábiles.

El OSIPTEL actualizó su plataforma Checa Tus Líneas, una herramienta digital que permite a los usuarios verificar cuántas líneas móviles están registradas a su nombre y solicitar su baja en caso de contrataciones no reconocidas.

La representante de OSIPTEL, Tatiana Piccini, explicó que la principal novedad es que ahora el sistema no solo muestra la información, sino que permite gestionar el reclamo directamente desde la misma plataforma.

¿Cómo funciona?

El usuario debe ingresar a la web de Checa Tus Líneas, colocar su tipo y número de documento y realizar la consulta. El sistema muestra:

Cantidad de líneas registradas

Modalidad de pago

Empresa operadora

Si se detecta un número que no se reconoce, se puede marcar la opción correspondiente. Luego, el sistema solicita una validación biométrica facial mediante la plataforma ID de RENIEC para confirmar la identidad.

Tras la verificación, se muestran los números completos y el usuario puede seleccionar las líneas que no reconoce. La solicitud se envía automáticamente a la operadora a través de la plataforma Checa Tu Caso.

Las empresas operadoras tienen un plazo máximo de tres días hábiles para resolver el problema.

Resultados de la marcha blanca

Entre el 12 de diciembre y el 25 de enero, más de 14 mil líneas fueron dadas de baja por contratación no solicitada. OSIPTEL informó que hubo casos extremos, como una persona con 36 líneas registradas sin haberlas contratado.

Riesgo de suplantación

La entidad advirtió que estos casos suelen estar vinculados a suplantación de identidad. Además, recordaron que un número asociado a un delito podría vincular al titular de la línea si no se regulariza la situación.

OSIPTEL indicó que supervisa estos casos y mantiene procesos sancionadores contra operadoras. También alertó que la venta ambulatoria irregular de chips puede constituir delito.