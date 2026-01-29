'El Monstruo' brindaría importante información sobre sus 'cómplices': buscaría ser colaborador eficaz

Según el abogado César Nakazaki, Erick Moreno, alias “El Monstruo”, no podrá ser procesado por cualquier delito, su juicio estará limitado por el "principio de especialidad", el cual establece que la justicia peruana solo tiene competencia sobre hechos aprobados en la sentencia de extradición.

Esto significa, dijo el jurista en entrevista con RPP, que si aparecen nuevas víctimas o denuncias que no figuraron en el cuaderno de extradición original, la justicia peruana podría pedir una ampliación a Paraguay para juzgarlo por esos casos adicionales.

POLICÍAS INFILTRADOS

Dijo también que la defensa de 'El Monstruo' pidió que se le tome su declaración antes ser recluido en un penal, pues su vida corre peligro porque tiene importante información sobre policías infiltrados en su organización criminal, 'Los Injertos del Cono Norte'.

Al respecto, señaló que, aunque la ley ya permite que los cabecillas de grupos criminales se acojan a la colaboración eficaz, el pedido de declarar antes del internamiento "no es ortodoxo". Sin embargo, no descartó que pueda prosperar si se justifica la urgencia.

BENEFICIOS PREMIALES

Asimismo, el abogado penalista recordó que la legislación actual ha cambiado y ahora permite distintos beneficios premiales, incluso para sanguinarios cabecillas de organizaciones delincuenciales, siempre que brinden información plenamente corroborable.