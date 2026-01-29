SJL: sujeto en moto dispara contra dos choferes de la empresa de transporte El Mandarino

Según primeros informes, dos conductores de la empresa de transporte El Mandarino resultaron heridos luego de ser baleados hasta en siete ocasiones por un sujeto.

El atacante iban a bordo de una motocicleta, la balacera se registró en el paradero de la empresa, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

CHOFERES HERIDOS

El diario La República informa que los conductores afectados fueron trasladados por sus compañeros a un centro médico cercano, se desconoce su estado de salud.

Los dos agraviados fueron identificados como Eliazer G. S. (35) y Winder A. V. (37). Representantes de la empresa de transportes evitaron declarar a la prensa.