Midis: consulta si eres usuario de Pensión 65 y así puedas cobrar subvención de S/350 a partir de este lunes 2 de febrero

A puertas del cobro del primer padrón del 2026 de Pensión 65, que empieza este lunes 2 de febrero, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) actualizó el aplicativo Yachaq y otros canales de atención para que los adultos mayores consulten si son parte del programa social, que brinda una subvención bimestral de S/350 y una protección integral, como el impulso de emprendimientos y acompañamiento de salud.

Yachaq es uno de los métodos más utilizados por el personal del programa Pensión 65, las municipalidades y la población en general, que buscan estar informados. La app está disponible para Android, por lo que se puede ubicar y descargar de manera gratuita en Play Store, con el nombre “Yachaq Pensión 65”.

¿Cómo usar Yachaq?

Después de instalar el aplicativo del Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.gob.pension65.yachaq), se deben seguir los siguientes pasos:

1. Dirigirse a la opción “Infórmate aquí”.

2. Coloque el número de DNI del adulto mayor.

3. Replique el código de cuatro dígitos de colores que aparecerá en un recuadro.

4. Cuando esté listo, presione la opción “Buscar”

De esta manera podrá saber si una persona está en Pensión 65. En la app también podrán conocer cuáles son los requisitos para solicitar su afiliación al programa social del Midis y absolver sus dudas a preguntas frecuentes.

Yachaq también se puede utilizar en una computadora, a través del siguiente enlace: https://movil.pension65.gob.pe/yachaq/#/. En ambas plataformas, el aplicativo también está disponible en dos lenguas originarias: aimara y quechua.

Pensión 65 recuerda que el cobro de la subvención de S/350 se realiza de forma bimestral y el primero del 2026 inicia este lunes 2 de febrero.

Canales de consulta

Cabe precisar que hay otros canales de consulta para los usuarios y población en general, como los correos atencionalusuario@pension65.gob.pe / mesadepartes@pension65.gob.pe o al WhatsApp 942 962 116.