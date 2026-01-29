Cancillería informa que tras intensas gestiones se logró la excarcelación de dos peruanos en Venezuela

Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que dos ciudadanos peruanos que estaban detenidos en Venezuela fueron liberados en las últimas horas.

Señalan que se trata de nuestros compatriotas Ricardo Meléndez y Arturo Paredes, que fueron puestos en libertad tras las intensas gestiones realizadas por los diplomáticos peruanos.

ASISTENCIA CONSULAR

Informan que, a través de la Sección de Intereses del Perú en Caracas, hoy a cargo de la Embajada del Brasil, se desarrollan acciones para brindarles la asistencia consular correspondiente.

Asimismo, en el documento nuestra Cancillería precisó que ya se iniciaron las coordinaciones necesarias para facilitar el pronto retorno de los señores Meléndez y Paredes al país.

INMEDIATAMENTE REPATRIADO

Como se recuerda, hace unos días fue liberado en Venezuela nuestro compatriota Marco Antonio Madrid, quien inmediatamente fue repatriado, también gracias a las gestiones de Relaciones Exteriores.