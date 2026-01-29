Ministro Martínez: El Perú no dudará en ampliar extradición de “El Monstruo” si es necesario

El ministro Walter Martínez hizo un importante anuncio tras supervisar el arribo al Perú de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, extraditado desde Paraguay para responder ante la justicia por diversos delitos.

Como se sabe, el criminal deberá responder por delitos que incluyen organización criminal, secuestro, extorsión. Pero el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no descartó que se pueda ampliar la extradición.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

“Si las investigaciones fiscales determinan que este sujeto tiene cuentas pendientes por otros delitos, el Estado peruano no dudará en ampliar la extradición. Nadie está por encima de la ley” dijo el funcionario.

El presunto cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte llegó anoche a Lima, bajo estrictas medidas de seguridad, para enfrentar a la justicia, fue capturado el 24 de setiembre del año pasado.