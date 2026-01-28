¡Atención! Estas regiones registrarán lluvias de verano desde mañana

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que en los próximos días se registrarán episodios de lluvias de verano en la costa peruana.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que en los próximos días se registrarán episodios de lluvias de verano en la costa peruana, principalmente durante la madrugada, el atardecer y la noche, como consecuencia del incremento de la humedad y cambios en la dirección de los vientos en niveles medios y altos de la atmósfera.

FECHAS

De acuerdo con el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, las precipitaciones se presentarán entre la madrugada del 29 y el 30 de enero en los departamentos de la costa sur, como Arequipa, Moquegua y Tacna. En tanto, en la costa centro y norte —que comprende Áncash, Lima, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes— se prevé la ocurrencia de lluvias desde el 30 de enero hasta el 1 de febrero.

Los especialistas explicaron que estas condiciones favorecerán el desplazamiento de nubosidad desde la sierra hacia el litoral, en el marco del aviso meteorológico n.° 027, que amplía el aviso n.° 025, relacionado con precipitaciones en la región andina.

Según dicho aviso, continuarán las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra, que incluirán nieve, granizo, aguanieve y lluvia. Asimismo, se prevé un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche, además de lluvias dispersas en la costa.

El Senamhi detalló que las lluvias se presentarían de forma intermitente y dispersa, principalmente en horas del atardecer, la noche y la madrugada. Además, el aumento de la nubosidad contribuirá a la normalización de las temperaturas máximas y mínimas; sin embargo, se espera que el brillo solar sea intermitente y que persista la sensación de bochorno.