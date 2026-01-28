Locales

¡Atención! Estas regiones registrarán lluvias de verano desde mañana

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que en los próximos días se registrarán episodios de lluvias de verano en la costa peruana.

¡Atención! Estas regiones registrarán lluvias de verano desde mañana

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que en los próximos días se registrarán episodios de lluvias de verano en la costa peruana.




El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que en los próximos días se registrarán episodios de lluvias de verano en la costa peruana, principalmente durante la madrugada, el atardecer y la noche, como consecuencia del incremento de la humedad y cambios en la dirección de los vientos en niveles medios y altos de la atmósfera.

FECHAS

De acuerdo con el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, las precipitaciones se presentarán entre la madrugada del 29 y el 30 de enero en los departamentos de la costa sur, como Arequipa, Moquegua y Tacna. En tanto, en la costa centro y norte —que comprende Áncash, Lima, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes— se prevé la ocurrencia de lluvias desde el 30 de enero hasta el 1 de febrero.

Los especialistas explicaron que estas condiciones favorecerán el desplazamiento de nubosidad desde la sierra hacia el litoral, en el marco del aviso meteorológico n.° 027, que amplía el aviso n.° 025, relacionado con precipitaciones en la región andina.

Según dicho aviso, continuarán las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra, que incluirán nieve, granizo, aguanieve y lluvia. Asimismo, se prevé un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche, además de lluvias dispersas en la costa.

El Senamhi detalló que las lluvias se presentarían de forma intermitente y dispersa, principalmente en horas del atardecer, la noche y la madrugada. Además, el aumento de la nubosidad contribuirá a la normalización de las temperaturas máximas y mínimas; sin embargo, se espera que el brillo solar sea intermitente y que persista la sensación de bochorno.


