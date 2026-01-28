Capturan en Colombia a presunta cabecilla del Tren de Aragua buscada por la justicia peruana

La detención se realizó en el municipio de Necoclí, departamento de Antioquia, tras una notificación roja de Interpol solicitada por las autoridades peruanas.

Como parte de las acciones contra organizaciones criminales transnacionales, la Policía Nacional de Colombia confirmó la captura de Indira Enyiver Carrera Guevara, señalada como una pieza clave del Tren de Aragua en Perú. La detención se realizó en el municipio de Necoclí, departamento de Antioquia, tras una notificación roja de Interpol solicitada por las autoridades peruanas.

La información fue difundida por el director de la Policía Nacional de Colombia, brigadier general William Rincón, a través de su cuenta oficial en la red social X, donde también se compartió un video con detalles del operativo que permitió ubicar y detener a la investigada.

Sobre Carrera Guevara pesan cargos por organización criminal, trata de personas, explotación sexual, extorsión y homicidio calificado. De acuerdo con las autoridades, la detenida sería cabecilla de una facción del Tren de Aragua en territorio peruano y estaría vinculada al cobro de cuotas relacionadas con la trata y explotación sexual, así como a homicidios selectivos atribuidos a dicha organización.

OPERATIVO EN CONJUNTO

El operativo fue ejecutado de manera conjunta entre la Policía Nacional de Colombia, la Oficina Central Nacional de Interpol y Migración Colombia, en cumplimiento de la alerta internacional emitida por Perú. “El crimen no tiene fronteras. Nuestra respuesta, tampoco”, señaló el general Rincón, quien reafirmó el compromiso de las autoridades colombianas de continuar articulando esfuerzos para golpear las estructuras criminales que operan en la región.