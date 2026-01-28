Desde fines de marzo: ATU pondrá en marcha el Corredor Rosado en el Callao

La iniciativa contempla la habilitación de carriles exclusivos para buses, lo que, según la ATU, permitirá mejorar la velocidad y la fluidez del transporte público.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) confirmó que a fines de marzo entrarán en funcionamiento las primeras rutas del Corredor Rosado en el Callao, proyecto orientado a reorganizar el transporte público y reducir los tiempos de viaje entre el primer puerto y la capital.

La iniciativa contempla la habilitación de carriles exclusivos para buses, lo que, según la ATU, permitirá mejorar la velocidad y la fluidez del transporte público en esta zona estratégica de la metrópoli. Hernández calificó la propuesta como “una propuesta técnica con buenas noticias para el Callao”.

Ejes iniciales y cobertura

Según el cronograma oficial, el 31 de marzo se pondrán en operación dos corredores rosados: uno en la avenida Tomás Valle, eje clave de conexión con Lima Norte, y otro en el tramo conformado por las avenidas Venezuela, Miguel Grau y Sáenz Peña, consideradas rutas estratégicas para la circulación entre Lima y el Callao.

Expansión progresiva y plan al 2030

La ATU indicó que entre abril y junio se incorporará un tercer corredor rosado que abarcará las avenidas Perú, Bertello (Paseo Japón) y Carlos Izaguirre, ampliando la red de carriles exclusivos en el primer puerto. La implementación de estos primeros ejes marca el inicio de un plan integral que contempla hasta ocho corredores rosados operativos hacia el año 2030, sumando 20,8 kilómetros de vías priorizadas para el transporte público formal en el Callao.