Lima soportó el día más caluroso del verano con temperaturas superiores a los 30 °C

¡Lima es un horno! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportó que el último martes 27 de enero fue el día más caluroso registrado en la capital durante el presente verano y el año.

A través de su cuenta oficial en Twitter (Antes X), el organismo indicó que varias zonas de la ciudad experimentaron al menos seis horas consecutivas con temperaturas superiores a los 30 grados Celsius.

Distritos con valores más elevados

Según los datos proporcionados por la entidad, las estaciones meteorológicas ubicadas en los distritos de La Molina y Carabayllo marcaron valores entre 30°C y 33°C desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Los especialistas del Senamhi atribuyeron estos niveles al fenómeno de "disipación de la nubosidad", característico de la estación de verano, en el marco de una ola de calor que ya cumple nueve días en la metrópoli.

Persistencia de altas temperaturas

El Senamhi mantiene activa una alerta naranja para Lima y gran parte de la costa peruana debido a temperaturas de moderada a fuerte intensidad. Esta advertencia, vigente hasta las 23:59 horas de este miércoles 28 de enero, busca informar a la población sobre las condiciones climáticas que continúan afectando a la región.