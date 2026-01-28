Lince: Adultos mayores impulsan con éxito sus emprendimientos en zapatería, bisutería, tejidos y más en feria distrital

La “Feria Emprendedores de Oro” reunió el talento y la experiencia de los adultos mayores de Lince, quienes mostraron con orgullo sus productos artesanales y gastronómicos.

La Municipalidad Distrital de Lince inauguró con gran acogida la “Feria Emprendedores de Oro”, un espacio que puso en valor el talento, la creatividad y el espíritu emprendedor de los adultos mayores del distrito. La iniciativa permitió exhibir una variada oferta de artículos de alta calidad, entre los que destacaron: tejidos, pintura en tela, bisutería artesanal y diversas manualidades que reflejan dedicación, experiencia y tradición.

Uno de los espacios más destacados en esta feria fue el de zapatería artesanal, donde se expusieron calzados confeccionados íntegramente por los propios emprendedores.

Asimismo, el área gastronómica conquistó al público con una variada selección de postres tradicionales, rescatando los sabores de antaño y la identidad cultural.

“Este espacio no solo busca generar ingresos propios para nuestros vecinos, sino también devolverles todo el amor y cariño que merecen”, señaló la alcaldesa de la Municipalidad de Lince, Malca Shnaiderman.

La Municipalidad de Lince, viene impulsando esta iniciativa de manera mensual. El proceso inicia en los talleres, donde los vecinos aprenden a elaborar sus productos en ambientes del CIAM totalmente acondicionados y bajo la guía de profesores de primer nivel; culminando con esta plataforma comercial que les permite ofertar sus creaciones directamente al público.

La "Feria Emprendedores de Oro" se consolida como un espacio de integración intergeneracional, donde los asistentes pueden conocer de cerca las historias, saberes y procesos creativos de los participantes. Esta iniciativa reafirma el compromiso de la gestión municipal de Lince con la revalorización de la experiencia y el talento de su población adulta mayor.