Médicos salvan la vida de apaciente que pesaba más de 220 kilos y estaba hospitalizado en UCI

Médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, del Seguro Social de Salud (EsSalud), salvaron la vida de un paciente de 222 kilos, quien llegó al Servicio de Emergencia en una delicada situación de salud, que se complicó por una severa insuficiencia respiratoria.

Se trata de Luis Miguel Medina Román, de 41 años, quien atravesó una etapa crítica de salud debido a un cuadro de obesidad. Gracias a su fortaleza y determinación y a la gran capacidad profesional del personal asistencial, logró recuperarse y retomar aquello que más le apasiona: su trabajo.

El paciente reside en Bellavista, en el Callao, junto a sus padres y tres hermanos. Desde hace siete años trabaja como emprendedor independiente en carpintería metálica, actividad que le ha permitido sostener a su familia.

Atención crítica que marcó la diferencia

El doctor Willy Porras García, jefe de Cuidados Intensivos del hospital Sabogal, informó que Luis Miguel ingresó por Emergencia el 17 de enero de 2025 con obesidad mórbida (222 kilos de peso), una sepsis urinaria (infección) y una insuficiencia respiratoria severa, requiriendo intubación y ventilación mecánica.

El especialista explicó que luego de una evaluación médica el paciente fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para recibir atención especializada. Ahí, gracias a los cuidados, superó el cuadro infeccioso. Para hacer frente a la insuficiencia respiratoria fue conectado a un ventilador mecánico que lo ayudó a respirar. Posteriormente, se inició el “destete” y se le colocó un ventilador mecánico no invasivo con cánula nasal de alto flujo.

Continuidad del cuidado, incluso en casa

El especialista explicó que el paciente permaneció en UCI hasta el 20 de enero. A fin de que pueda continuar con su tratamiento en su domicilio fue incorporado al programa de Terapia Respiratoria Domiciliaria “De vuelta a casa”, orientado a brindar atención humanizada y acompañamiento permanente a los pacientes.

“Debido al riesgo de retención de dióxido de carbono y episodios de desaturación se indicó mantener ventilación no invasiva nocturna por un mínimo de seis horas en la noche”, dijo el doctor Porras.

Gracias a un seguimiento especializado, Luis Miguel logró retomar sus actividades laborales y mejorar su calidad de vida. “Estoy muy agradecido con el hospital Sabogal y con todo el personal asistencial que me atendió”, expresó emocionado. En su última visita médica domiciliaria, del 17 de diciembre de 2025, el paciente registró un peso de 134 kilos y gracias a los cuidados médicos no ha requerido ningún reingreso hospitalario.