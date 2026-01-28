PNP desarticula 8 bandas y capturan a 76 personas: entre detenidos hay un requisitoriado por terrorismo

La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó una serie de operativos de control territorial en Lima Metropolitana que concluyeron con la desarticulación de ocho bandas criminales y la detención de 76 personas.

Según informó el Ministerio del Interior, 21 de los detenidos contaban con una requisitoria judicial vigente. Entre los intervenidos figura Eulises Sánchez, quien fue capturado en la avenida 28 de Julio del Cercado de Lima y era solicitado por la Sala Penal de Lima por un proceso por terrorismo.

Desarticulan bandas

Las fuerzas del orden desarticularon organizaciones dedicadas a la extorsión y al tráfico ilícito de drogas. En Villa María del Triunfo se detuvo a Juan Olayunca, alias "Chumbo", presunto integrante de "Los Patrones del Sur", a quien se le encontró una réplica de arma, una nota extorsiva y dos cartuchos de explosivos.

En tanto, en Santa Clara, Ate, se intervino a dos sujetos de la banda "Los Ricos de la Campiña", a quienes se les incautó un chaleco antibalas, placas vehiculares, celulares y moledoras de marihuana.

Incautaciones y despliegue conjunto

El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Francisco Vargas, detalló desde la comisaría de Santa Anita que, además de las detenciones, se incautaron cinco armas de fuego, más de dos mil envoltorios de droga, seis vehículos reportados como robados y catorce celulares.

La noche del último martes se desplegó un megaoperativo en Santa Anita y zonas aledañas de Lima Este, con la participación de más de 200 efectivos de la PNP y el Ejército, quienes controlaron avenidas estratégicas.